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ММА

Последняя гастроль Императора. Федор Емельяненко проведет бой с Джексоном в Сайтаме

Этот поединок станет последним для 43-летнего россиянина на территории Японии
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в воскресенье проведет бой против американца Куинтона Джексона в Сайтаме. Поединок станет заключительным для 43-летнего россиянина в Японии.

Всего Емельяненко провел 26 боев в стране, в которой обзавелся большой любовью местных жителей. Именно японцы дали россиянину прозвище "Последний император". Боем в Японии Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году. После Джексона Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру, планируется, что последний поединок он проведет в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.

Емельяненко и Джексон показали другим бойцам пример отношения друг к другу при подготовке к поединку. При этом американец вел себя более развязно и активно, за сутки до боя он долгое время посвятил общению с японскими болельщиками, фотографированию и раздачей автографов, что обычно нетипично для бойцов. Американец давно славится активным и агрессивным поведением, в частности, после одного из турниров он сломал дверь раздевалки. Поэтому для многих отсутствие у него агрессии перед боем с Емельяненко стало сюрпризом.

Россиянин же отметил, что от Джексона можно ждать чего угодно - опасность исходит от любого действия американца.

Емельяненко в поединках после возобновления карьеры как правило избирал активную тактику, ввязываясь в размены и пытаясь нокаутировать оппонента. Однако, часто это становилось проблемой для самого россиянина. В частности, поединки против Мэтта Митриона и Райана Бейдера завершились для российского бойца досрочно после пропущенных ударов. В поединке с Джексоном, удары которого представляют большую опасность для оппонентов, команда рекомендовала россиянину вести бой тактически.

В частности, тактика будет предусматривать работу на дистанции, использование джебов и использование ударов ногами (лоукиков). Перед россиянином стоит задача не торопиться входить в обмен ударами, спокойно вести бой, а при случае переводить в Джексона в борьбу. При этом, как считают в команде Емельяненко, он превосходит Джексона в выносливости, а разница в весе (россиянин легче американца на 11 кг - прим. ТАСС) скажется только в положительную сторону. Всего на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся; Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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