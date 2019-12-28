Третьяк: российские хоккеисты сделали выводы из поражения на старте молодежного ЧМ

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборной России по хоккею сделали правильные выводы из поражения в стартовом матче на молодежном чемпионата мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В четверг россияне в стартовом матче на турнире уступили чехам со счетом 3:4. В субботу подопечные Валерия Брагина разгромили канадцев - 6:0.

"Команда показала характер, сделала выводы из первой игры на турнире. Тот матч был нервным, было очень много удалений, а сейчас были сделаны коррективы. Самое главное, что был контроль шайбы, хороший рисунок. Дай бог, чтобы следующий матч был таким же, поскольку мы отдали много сил", - сказал Третьяк.

По словам главы ФХР, россияне показали дисциплинированную игру. "Мы не отвечали на грубость, при этом во втором периоде канадцы возили нас 10 минут будь здоров. Но это игра предварительного этапа, надо друг друга поздравить и готовиться к следующему матчу. Канадцы - это канадцы, слабых соперников здесь нет и надо готовиться к следующему матчу, тем более, что немцы преподнесли уже здесь сюрприз, выиграв у чехов", - подчеркнул он.

В первом матче ворота россиян защищал 17-летний Ярослав Аскаров, который был заменен после второго периода, пропустив четыре шайбы. В игре с канадцами с первых минут в воротах сборной России играл Амир Мифтахов, который отразил все 28 бросков. "Аскаров мог бы выручить, но ничего страшного, думаю, он здесь еще покажет свою игру. Он немного нервничал, но я думаю, что ему еще дадут поиграть; Мифтахов сыграл очень хорошо, уверенно, на пятерку", - сказал Третьяк.

Следующий матч на турнире россияне проведут в воскресенье против американцев, начало - 21:00 мск. "Посмотрим, сможет ли команда два дня подряд сыграть в таком темпе и так слаженно", - отметил глава ФХР.