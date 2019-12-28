"Салават Юлаев" сыграет с "Оцеларжи" в стыковом матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера

ТАСС, 29 декабря. Российский "Салават Юлаев" из Уфы встретится с чешским клубом "Оцеларжи" в матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

В заключительном матче группового этапа швейцарский "Давос" уступил сборной Канады (1:5). Таким образом, в группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини первое место заняла команда Канады (6 очков в двух матчах), второе - "Оцеларжи" (3), третье - "Давос" (0). Группу Биби Торриани выиграла швейцарская команда "Амбри-Пиотта" (6), второе место занял финский ТПС (3), "Салават Юлаев" не сумел набрать очков, проиграв швейцарцам со счетом 1:4 и финнам со счетом 3:4. В субботу "Амбри-Пиотта" победила ТПС со счетом 3:0.

По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в воскресенье дополнительные матчи за место в плей-офф. Матч "Салавата Юлаева" и "Оцеларжи" начнется в 22:15 мск.

Победитель встречи между "Салаватом Юлаевым" и "Оцеларжи" в полуфинале сыграет со сборной Канады. Полуфиналы пройдут в понедельник, финал - во вторник.