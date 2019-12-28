Брагин: хоккеисты молодежной сборной России сыграли с канадцами тактически правильно

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею на протяжении всего матча группового этапа с канадцами правильно действовала тактически. Об этом журналистам после игры рассказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

В субботу сборная России переиграла команду Канады со счетом 6:0 и одержала самую крупную победу над канадцами в истории молодежных чемпионатов мира.

"С первой до последней минуты грамотно играли тактически, это радует. В игре было два-три отрезка неправильных, мы их поправили. Самое главное - все поняли, что многое решается тактически правильной игрой", - отметил Брагин.

"Я не думаю, что канадцы испугались, мы удачно забили, а в таких играх это имеет большое значение. Приходит уверенность, у соперника наоборот начинается спешка и неправильные действия. Мы говорили о том, что будет жесткая игра, радует то, что мы не в чем не уступили. Это групповая игра, результат хороший, но самое главное - качество игры, оно удовлетворило, но большинство еще нужно улучшать", - добавил главный тренер молодежной сборной России.

Ворота сборной России защищал Амир Мифтахов, который в первом матче с чехами (3:4) заменил Ярослава Аскарова после двух периодов и не пропустил ни одной шайбы. "Нельзя говорить о том, что Мифтахов стал твердым первым номером на турнире. Мы сейчас посмотрим, но не исключено, что он сыграет две игры подряд. Хотя эта игра в плане психологии забрала много энергии", - заключил Брагин.

В следующем матче группового этапа сборная России в воскресенье сыграет с командой США.