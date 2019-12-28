Мануэль Пеллегрини уволен с поста главного тренера английского ФК "Вест Хэм"

ТАСС, 29 декабря. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" объявил об увольнении чилийца Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В субботу "Вест Хэм" на своем поле уступил "Лестеру" со счетом 1:2. В последних пяти матчах в чемпионате Англии клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

"С большим разочарованием нам пришлось принять это решение, - заявил один из владельцев клуба Дэвид Салливан. - Мануэль - джентльмен, и было очень приятно работать со специалистом такого уровня. Однако для выполнения задач на сезон клубу нужны перемены. Мы почувствовали, что необходимо действовать сейчас, чтобы дать новому главному тренеру как можно больше времени, чтобы попытаться достичь намеченных целей".

Пеллегрини 66 лет, он возглавил "Вест Хэм" в мае 2018 года, под его руководством команда провела 63 матча, в которых одержала 24 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. По итогам прошлого сезона "Вест Хэм" занял 10-е место в чемпионате Англии.

В течение тренерской карьеры он также возглавлял английский "Манчестер Сити", испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Малагу", аргентинские "Ривер Плейт" и "Сан-Лоренсо", китайский "Хэбэй Чайна Форчун" и другие. Вместе с "Манчестер Сити" Пеллегрини выиграл чемпионат Англии (2014) и дважды стал обладателем Кубка английской лиги (2014, 2016). Пеллегрини четырежды признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии.

После 19 сыгранных матчей "Вест Хэм" располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 19 очков. За последние два месяца команда провела девять матчей, в которых одержала две победы и потерпела семь поражений. В следующем туре "Вест Хэм" примет "Борнмут" 1 января.