МЮ победил "Бёрнли", впервые с 14 сентября не пропустив в матче чемпионата Англии

ТАСС, 29 декабря. "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Бёрнли" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Антони Марсьяль (44-я минута) и Маркус Рэшфорд (90+5).

"Манчестер Юнайтед" не пропустил в матче чемпионата Англии впервые с 14 сентября, когда в домашнем матче был обыгран "Лестер" (1:0). После этого в чемпионате "Манчестер" пропускал в 11 матчах подряд. В других турнирах манкунианцы в последний раз не пропускали 18 декабря - в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Колчестера" (3:0).

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" поднялся на пятое место, набрав 31 очко в 20 матчах. "Бёрнли" располагается на 13-й строчке с 24 очками в 30 матчах. В следующем туре манкунианцы на выезде встретятся с лондонским "Арсеналом" 1 января, "Бёрнли" в этот же день примет "Астон Виллу".