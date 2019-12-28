Кравчук: молодежная сборная России в матче с канадцами показала хорошее взаимопонимание

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в матче молодежного чемпионата мира против канадцев показали хорошее взаимопонимание. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Игорь Кравчук.

В субботу сборная России победила команду Канады со счетом 6:0 в матче группы В.

"В этой игре везение было на нашей стороне - в эпизоде с первым голом дважды было положение вне игры, но судья по каким-то причинам не свистнул. Ну и вратарь неудачно отбил, споткнулся, когда начал вкатываться назад в ворота, упал и не смог остановить шайбу, - сказал Кравчук. - Да, было везение, но, как и в первом матче нашей команды, было движение, хорошее взаимопонимание, поддержка, активная оборона. Мне понравилось, как играли наши защитники: они действовали активно, все время помогали нашим нападающим, подключались в атаку вторым эшелоном".

"Что касается канадцев, то у них было удаление за удалением, в том числе игра втроем против пятерых плюс потеря лидера в атаке (Алексиса Лафренье - прим. ТАСС) из-за досадной травмы. Мы не давали им возможности бросать точно и прицельно, отдали канадцам периметр, броски от синей линии и борта для вратаря не являются сложными. Важна была концепция игры, она мне понравилась. В таких играх очень важно держать темп, заканчивать матчи без травм", - добавил он.

В первом поединке на турнире россияне уступили хозяевам чемпионата мира чехам со счетом 3:4. "Если честно, первая игра мне тоже понравилась, просто неудачно немного сыграл вратарь [Ярослав Аскаров], где-то не получилось забить в большинстве. Игра сама была содержательная: хорошее движение, разумные ходы, комбинации", - вспомнил стартовый матч сборной России Кравчук.

В следующем матче в воскресенье сборная России сыграет с командой США, начало встречи в 21:00 мск. "Все будет зависеть от настроя, подхода к этой игре - и мы, и американцы будем играть на победу. Американцы очень сильно добавили за последние лет 10, у них очень сильно развивается хоккей, поэтому это очень серьезный соперник на всех уровнях, начиная с юниорского. Но всегда присутствует человеческий фактор: может не пойти игра у вратаря, удаления, не совладали с эмоциями, все может быть", - подчеркнул специалист.