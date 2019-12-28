Бывшая первая ракетка мира Маррей не сыграет на Australian Open

ТАСС, 29 декабря. Британский теннисист Энди Маррей не примет участие в Australian Open. Об этом говорится в заявлении спортсмена, распространенном британским СМИ.

32-летний британец не успел восстановиться от травмы таза, полученной в финальном раунде Кубка Дэвиса в ноябре. Также он не поможет сборной Великобритании в АТР Cup, который пройдет с 3 по 12 января.

На данный момент Маррей занимает 125-е место в рейтинге ATP, он завоевал 46 титулов за карьеру. Британец трижды побеждал на турнирах серии Большого шлема - дважды на Уимблдоне (2013, 2016) и один раз на Открытом чемпионате США (2012). Также он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде, кроме того, на его счету серебряная награда в миксте на Олимпиаде в 2012 году.

Маррей был лидером рейтинга ATP с 7 ноября 2016 года по 20 августа 2017 года, теннисист получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция, выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В прошедшем сезоне Маррей принял участие в Australian Open, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре. После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс. В августе Маррей вернулся на корт в одиночном разряде, в октябре он выиграл турнир в Антверпене.

Australian Open состоится с 20 января по 2 февраля.