Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Каролиной"

ТАСС, 29 декабря. "Каролина" победила "Вашингтон" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Лукас Уоллмарк (11-я минута), Уоррен Фогеле (21, 34), Дуги Хэмилтон (26), Мартин Некас (44) и Андрей Свечников (56). У проигравших отличились Ник Дауд (24), Александр Овечкин (30) и Евгений Кузнецов (43).

Овечкин забросил 24-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 38 очков (24 шайбы + 14 передач). Кузнецов в 13-й раз отличился в нынешнем сезоне, всего он набрал 35 (13+22) очков. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, в нынешнем сезоне он набрал 18 (3+15) очков. Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 38 (17+21) очков.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 40 матчей, "Каролина" идет пятой с 48 очками в 39 играх.

В следующем матче "Вашингтон" 31 декабря примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Каролина" 1 января дома сыграет с "Монреалем".