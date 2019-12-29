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НХЛ

Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4
Описание
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 29 декабря. "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (1-я и 60-я минуты), Доминик Кахун (2), Крис Летанг (10), Алекс Гальченюк (29) и Джейк Гюнцель (59). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (25), Крэйг Смит (37) и Микаэль Гранлунд (40, 49).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 35 очков (9 шайб + 26 передач).

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 38 матчей, "Нэшвилл" идет 10-м на Западе с 42 очками в 38 играх.

В следующем матче "Питтсбург" 31 декабря примет "Оттаву", "Нэшвилл" 1 января в гостях сыграет с "Далласом".

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