{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Торонто" в матче НХЛ. Панарин преодолел рубеж в 50 очков в сезоне

Российский форвард в матче отметился тремя результативными передачами
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 29 декабря. "Торонто" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бретт Хоуден (2-я минута), Райан Стром (8, 25), Мика Зибанежад (38) и Тони Деанджело (61). У проигравших отличились Вильям Нюландер (5), Остон Мэттьюс (28, 60) и Пьер Энгваль (47).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 51 очко (21 шайба + 30 передач). Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 43 броска из 47. Форвард гостей Павел Бучневич результативными действиями не отметился, в первом периоде он не реализовал буллит.

"Рейнджерс" занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка после 38 матчей, "Торонто", который потерпел первое поражение в последних семи матчах, идет седьмым с 47 очками в 40 играх.

В следующем матче "Рейнджерс" 1 января в гостях сыграют с "Эдмонтоном", "Торонто" в этот же день на выезде встретится с "Миннесотой".

В другом матче игрового дня "Тампа" в гостях обыграла "Монреаль" со счетом 5:4. Голкипер победителей Андрей Василевский отразил 39 бросков из 43 и сделал результативную передачу, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне. Его партнеры по команде форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
Тиаго Мотта уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Дженоа"
Новым наставником команды стал Давиде Никола, который выступал за "Дженоа" с 1992 по 2001 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС