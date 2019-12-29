"Рейнджерс" обыграли "Торонто" в матче НХЛ. Панарин преодолел рубеж в 50 очков в сезоне

ТАСС, 29 декабря. "Торонто" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бретт Хоуден (2-я минута), Райан Стром (8, 25), Мика Зибанежад (38) и Тони Деанджело (61). У проигравших отличились Вильям Нюландер (5), Остон Мэттьюс (28, 60) и Пьер Энгваль (47).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 51 очко (21 шайба + 30 передач). Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 43 броска из 47. Форвард гостей Павел Бучневич результативными действиями не отметился, в первом периоде он не реализовал буллит.

"Рейнджерс" занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка после 38 матчей, "Торонто", который потерпел первое поражение в последних семи матчах, идет седьмым с 47 очками в 40 играх.

В следующем матче "Рейнджерс" 1 января в гостях сыграют с "Эдмонтоном", "Торонто" в этот же день на выезде встретится с "Миннесотой".

В другом матче игрового дня "Тампа" в гостях обыграла "Монреаль" со счетом 5:4. Голкипер победителей Андрей Василевский отразил 39 бросков из 43 и сделал результативную передачу, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне. Его партнеры по команде форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.