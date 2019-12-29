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Футбол в Италии

Тиаго Мотта уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Дженоа"

Новым наставником команды стал Давиде Никола, который выступал за "Дженоа" с 1992 по 2001 год

ТАСС, 29 декабря. Тиаго Мотта отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В последнем матче чемпионата Италии 21 декабря "Дженоа" на выезде потерпел разгромное поражение от миланского "Интера" со счетом 0:4. После 20 туров "Дженоа" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 11 очков в 17 матчах. Новым главным тренером "Дженоа" стал Давиде Никола, ранее он выступал за команду в качестве игрока, проведя за генуэзский клуб 166 матчей с 1992 по 2001 год.

Мотта возглавил "Дженоа" в октябре нынешнего года, сменив отправленного в отставку Аурелио Андреаццоли, до этого итальянец возглавлял юношескую команду французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В качестве игрока Мотта выступал за испанские "Барселону" и "Атлетико", итальянские "Интер" и "Дженоа", а также ПСЖ. Мотта является двукратным чемпионом Испании (в составе "Барселоны"), чемпионом Италии (в составе "Интера") и пятикратным чемпионом Франции, он дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" (сезон-2005/06) и "Интером" (2009/10). В составе сборной Италии Мотта стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года, проведя за итальянскую команду 30 матчей, забив один гол.

В следующем туре 5 января клуб из Генуи на домашнем поле встретится с "Сассуоло".

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