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Бокс

Американский боксер Дэвис стал чемпионом мира во втором весе, победив Гамбоа

Американец стал претендентом на титул суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации

ТАСС, 29 декабря. Американец Джервонта Дэвис завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Атланте (США, штат Джорджия) он выиграл у кубинца Юриоркиса Гамбоа техническим нокаутом в 12-м раунде.

Дэвис трижды отправлял кубинца на настил ринга - во втором, восьмом и 12-м раундах.

Дэвис стал чемпионом мира во второй весовой категории. До этого он владел поясом Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 58,96 кг, которого был лишен после одной защиты из-за того, что не сумел уложиться в рамки весовой категории перед боем с костариканцем Франсиско Фонсекой, а также титулом WBA, который защищал два раза.

В послужном списке 25-летнего Дэвиса - 23 победы (22 нокаутом), ни одного поражения. Он стал претендентом на титул суперчемпиона мира WBA, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

В активе 38-летнего Гамбоа - 30 побед (18 нокаутом), 3 поражения. С 2009 по 2011 год он владел титулом чемпиона мира WBA, с 2010 по 2011 год - IBF в весе до 57,15 кг, в 2012 году - временным поясом WBA в весе до 58,96 кг, в 2013-м - временным титулом WBA в весе до 61,23 кг. Гамбоа также является олимпийским чемпионом 2004 года.

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