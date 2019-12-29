Американский боксер Дэвис стал чемпионом мира во втором весе, победив Гамбоа

ТАСС, 29 декабря. Американец Джервонта Дэвис завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Атланте (США, штат Джорджия) он выиграл у кубинца Юриоркиса Гамбоа техническим нокаутом в 12-м раунде.

Дэвис трижды отправлял кубинца на настил ринга - во втором, восьмом и 12-м раундах.

Дэвис стал чемпионом мира во второй весовой категории. До этого он владел поясом Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 58,96 кг, которого был лишен после одной защиты из-за того, что не сумел уложиться в рамки весовой категории перед боем с костариканцем Франсиско Фонсекой, а также титулом WBA, который защищал два раза.

В послужном списке 25-летнего Дэвиса - 23 победы (22 нокаутом), ни одного поражения. Он стал претендентом на титул суперчемпиона мира WBA, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

В активе 38-летнего Гамбоа - 30 побед (18 нокаутом), 3 поражения. С 2009 по 2011 год он владел титулом чемпиона мира WBA, с 2010 по 2011 год - IBF в весе до 57,15 кг, в 2012 году - временным поясом WBA в весе до 58,96 кг, в 2013-м - временным титулом WBA в весе до 61,23 кг. Гамбоа также является олимпийским чемпионом 2004 года.