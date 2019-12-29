Биатлонист Мухамедзянов выиграл спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке"

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Ильназ Мухамедзянов победил в спринтерской гонке на дистанции 10 км, которая прошла в рамках Кубка России на "Ижевской винтовке". Соревнования проходят в Ижевске.

Он преодолел дистанцию за 26 минут 18,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал Алексей Слепов, который отстал от победителя на 21,3 секунды, допустив также один промах. Третье место занял Евгений Идинов, отставший от лидера на 21,6 секунды.

Соревнования закончатся в воскресенье женским спринтом на дистанции 7,5 км.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях принимают участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.