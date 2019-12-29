СМИ: футболист ЦСКА Чалов может перейти в английский "Брайтон"

ТАСС, 29 декабря. Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Брайтон" заинтересован в услугах российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По информации источника, "Брайтон" готов заключить соглашение с 21-летним форвардом в зимнее трансферное окно. Ранее интерес к Чалову проявлял английский "Кристал Пэлас", однако контракт не был подписан. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Чалова оценивается в €16 млн.

Чалов является воспитанником ЦСКА, он провел 125 матчей за клуб, в которых забил 43 гола и сделал 19 голевых передач. Армеец два раза становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018) и выиграл Суперкубок страны в 2018 году. В сезоне-2018/19 форвард стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, в 2017 году Чалов был признан лучшим молодым футболистом России. В составе сборной России игрок провел два матча, в которых голов не забивал.

"Брайтон" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 20 матчах.