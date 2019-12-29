Биатлонистка Павлова выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке"

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Евгения Павлова победила в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, которая прошла в рамках Кубка России на "Ижевской винтовке". Соревнования завершились в Ижевске.

Павлова преодолела дистанцию за 22 минуты 10,6 секунды, не допустив промахов. Второй стала Анастасия Егорова, отстав от победительницы на 17,1 секунды. Третьей стала Екатерина Мошкова с отставанием 21,6 секунды.

Победительница первой спринтерской и индивидуальной гонок Ульяна Кайшева допустила два промаха и заняла 7-е место (+38,9 секунды). Серебряный призер двух предыдущих гонок на "Ижевской винтовке" Виктория Сливко стала четвертой (+26,3 секунды).

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.