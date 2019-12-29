{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Павлова выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке"

Второй стала Анастасия Егорова, третьей - Екатерина Мошкова

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Евгения Павлова победила в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, которая прошла в рамках Кубка России на "Ижевской винтовке". Соревнования завершились в Ижевске.

Павлова преодолела дистанцию за 22 минуты 10,6 секунды, не допустив промахов. Второй стала Анастасия Егорова, отстав от победительницы на 17,1 секунды. Третьей стала Екатерина Мошкова с отставанием 21,6 секунды.

Победительница первой спринтерской и индивидуальной гонок Ульяна Кайшева допустила два промаха и заняла 7-е место (+38,9 секунды). Серебряный призер двух предыдущих гонок на "Ижевской винтовке" Виктория Сливко стала четвертой (+26,3 секунды).

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристы Бойкова и Козловский начнут подготовку к чемпионату Европы 2-3 января
Турнир пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС