Мозер: спортивный принцип при определении состава фигуристов должен работать и в будущем

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный принцип при определении состава сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию должен продолжать работать. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Нина Мозер.

Заявка национальной команды была утверждена исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) после консультации с тренерским советом. Оба заседания состоялись в воскресенье. Путевки на чемпионат Европы получали спортсмены, занявшие первое и второе места на чемпионате России, третий номер сборной определялся на тренерском совете.

"Есть спортивный принцип, он должен работать", - сказала Мозер.

Чемпионат Европы в Граце (Австрия) пройдет с 22 по 26 января. "На нем у нас будет все прекрасно, потому что старушка Европа перестала кататься, конкурентов практически нет, их единицы", - отметила она.