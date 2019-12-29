"Рейнджерс" победил "Селтик" в гостях впервые за девять лет в чемпионате Шотландии

ТАСС, 29 декабря. "Рейнджерс" на выезде переиграл "Селтик" со счетом 2:1 в матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу.

В составе "Рейнджерс" мячи забили Райан Кент (36-я минута) и Никола Катич (56), на шестой компенсированной минуте форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос получил вторую желтую карточку и был удален. Главным тренером "Рейнджерс" является бывший капитан английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард. У "Селтика" мяч забил Оливер Эдуард (41), на 33-й минуте игрок "Селтика" Райан Кристи не реализовал пенальти.

Обе команды располагаются в Глазго, их дерби является одним из старейших в истории клубного футбола. Впервые команды встретились в товарищеском матче 28 мая 1888 года, "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 5:2. Команды провели 420-й матч во всех турнирах, "Рейнджерс" одержал 162-ю победу, "Селтик" выигрывал 159 раз, еще 99 матчей завершились вничью.

"Рейнджерс" одержал гостевую победу над "Селтиком" в чемпионате впервые с 24 октября 2010 года. После этого команды провели девять встреч в чемпионате на поле "Селтика", на счету "кельтов" семь побед, еще два матча завершились вничью. По окончании сезона-2011/12 "Рейнджерс" был признан банкротом и начал сезон-2012/13 с четвертого по силе дивизиона, к сезоне-2016/17 команда вернулась в высший дивизион.

Ровно год назад, 29 декабря 2018 года, в матче 21-го тура чемпионата "Рейнджерс" впервые с 2012 года обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии (дома со счетом 1:0).

"Селтик" лидирует в чемпионате Шотландии, имея в активе 52 очка в 20 матчах. "Рейнджерс" идет вторым, команда набрала 50 очков в 19 играх. После 21-го тура в чемпионате Шотландии наступил трехнедельный перерыв.