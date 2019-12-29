{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Металлург" прервал четырехматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4 по буллитам

ТАСС, 29 декабря. Магнитогорский "Металлург" по буллитам обыграл московское "Динамо" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Мозякин (10-я минута), Егор Яковлев (14) и Томаш Филиппи (19, 60). Решающий буллит на счету Эрика О'Делла. У "Динамо" отличились Михаил Григорьев (11), Андре Петерссон (38), Дмитрий Моисеев (51) и Вадим Шипачев (54). На 18-й минуте лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин был удален до конца встречи за грубое нарушение на защитнике "Металлурга" Алексее Береглазове.

"Динамо" не может победить в Магнитогорске с 10 октября 2011 года, когда столичный клуб выиграл со счетом 6:5, победная серия "Металлурга" дома насчитывает девять матчей. Для защитника "Динамо" Дмитрия Огурцова эта встреча стала 300-й в КХЛ. Лучший бомбардир лиги Шипачев и Петерссон набрали очки в пятом матче кряду.

"Металлург" занимает восьмую строчку таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков в 43 матчах. "Динамо" прервало четырехматчевую победную серию и после 43 матчей располагается на третьем месте на Западе, в активе подопечных Владимира Крикунова 56 очков.

"Металлург" в следующем матче примет 3 января екатеринбургский "Автомобилист", "Динамо" в тот же день сыграет на своем льду с пекинским "Куньлунем".

Также в воскресенье хабаровский "Амур" продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях владивостокский "Адмирал" (2:0), "Барыс" (Нур-Султан) переиграл дома "Автомобилист" (4:2), опередив екатеринбургский клуб и выйдя на третье место в таблице Восточной конференции.

Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
Норвежский футболист Холанд подписал контракт с дортмундской "Боруссией"
Сумма трансфера не сообщается, но по данным портала Transfermarkt она составила €20 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС