"Металлург" прервал четырехматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Магнитогорский "Металлург" по буллитам обыграл московское "Динамо" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Мозякин (10-я минута), Егор Яковлев (14) и Томаш Филиппи (19, 60). Решающий буллит на счету Эрика О'Делла. У "Динамо" отличились Михаил Григорьев (11), Андре Петерссон (38), Дмитрий Моисеев (51) и Вадим Шипачев (54). На 18-й минуте лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин был удален до конца встречи за грубое нарушение на защитнике "Металлурга" Алексее Береглазове.

"Динамо" не может победить в Магнитогорске с 10 октября 2011 года, когда столичный клуб выиграл со счетом 6:5, победная серия "Металлурга" дома насчитывает девять матчей. Для защитника "Динамо" Дмитрия Огурцова эта встреча стала 300-й в КХЛ. Лучший бомбардир лиги Шипачев и Петерссон набрали очки в пятом матче кряду.

"Металлург" занимает восьмую строчку таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков в 43 матчах. "Динамо" прервало четырехматчевую победную серию и после 43 матчей располагается на третьем месте на Западе, в активе подопечных Владимира Крикунова 56 очков.

"Металлург" в следующем матче примет 3 января екатеринбургский "Автомобилист", "Динамо" в тот же день сыграет на своем льду с пекинским "Куньлунем".

Также в воскресенье хабаровский "Амур" продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях владивостокский "Адмирал" (2:0), "Барыс" (Нур-Султан) переиграл дома "Автомобилист" (4:2), опередив екатеринбургский клуб и выйдя на третье место в таблице Восточной конференции.