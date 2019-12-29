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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Сливко осталась довольна своими результатами на "Ижевской винтовке"

Спортсменка рассчитывает, что ее физическое состояние будет улучшаться

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Виктория Сливко, занявшая два вторых места и одно четвертое в гонках на "Ижевской винтовке", довольна ходом и точностью стрельбы, которые она продемонстрировала во время соревнований. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье.

Гонки в рамках "Ижевской винтовки" проходили в Удмуртии с 26 по 29 декабря. Сливко заняла второе и четвертое места в спринтерских гонках на 7,5 км, а также второе место в индивидуальной гонке на 15 км. По результатам соревнований Ульяна Кайшева и Сливко прошли отбор на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщил в воскресенье ТАСС вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский. При этом президент СБР Владимир Драчев уточнил, что окончательное решение о составе команды для участия в этапах Кубка IBU в ближайшие два дня примет правление СБР.

"Этими соревнованиями я довольна, получилось стабильно выступить, занять два раза второе место, сегодня четвертое. Также стрельба достаточно хорошая - три промаха за все соревнования. Ходом я себя чувствовала сегодня и вчера уверенно", - сказала Сливко.

Спортсменка рассчитывает, что ее физическое состояние будет улучшаться, так как в текущем сезоне она провела меньше гонок, чем ее соперницы.

"Это, наверное, всего пятая гонка у меня, когда девочки пробежали на Кубке России, Кубке IBU по десять. Я не получала соревновательной практики, только в Эстерсунде две гонки, которые получились неудачными. Сейчас я чувствую себя хорошо, думаю, разгонюсь, потому что у меня было еще мало гонок", - сказала Сливко.

В этом году в "Ижевской винтовке" приняли участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Соревнования проходили в Ижевске на территории спортивного комплекса имени Демидова.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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