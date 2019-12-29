Горнолыжник Трихичев показал лучший результат среди россиян в сезоне на этапах Кубка мира

ТАСС, 29 декабря. Россиянин Павел Трихичев занял седьмое место в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования прошли в итальянском Бормио.

В рамках комбинации проводится два старта: супергигант и слалом. По итогам двух заездов Трихичев занял седьмое место, уступив победителю, французу Алексису Пентюро, 2,61 секунды. Сам француз затратил 2 минуты 32,56 секунды на прохождение обеих трасс, вторым стал норвежец Александр Омодт Килде (+0,51), третьим - швейцарец Лоик Мейар (+0,56).

Трихичев показал лучший результат в сезоне среди россиян на этапах Кубка мира, ранее он же стал 16-м в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии 23 декабря. Также россиянин Александр Хорошилов занял 16-е место в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере 15 декабря.

Трихичеву 27 лет, единственный раз на подиум на этапах Кубка мира он попал в комбинации, когда 12 января 2018 года занял второе место на этапе в швейцарском Венгене.

Следующий старт Кубка мира пройдет в Загребе 5 января, спортсмены будут соревноваться в слаломе.