{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Горнолыжник Трихичев показал лучший результат среди россиян в сезоне на этапах Кубка мира

Россиянин занял седьмое место в комбинации

ТАСС, 29 декабря. Россиянин Павел Трихичев занял седьмое место в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования прошли в итальянском Бормио.

В рамках комбинации проводится два старта: супергигант и слалом. По итогам двух заездов Трихичев занял седьмое место, уступив победителю, французу Алексису Пентюро, 2,61 секунды. Сам француз затратил 2 минуты 32,56 секунды на прохождение обеих трасс, вторым стал норвежец Александр Омодт Килде (+0,51), третьим - швейцарец Лоик Мейар (+0,56).

Трихичев показал лучший результат в сезоне среди россиян на этапах Кубка мира, ранее он же стал 16-м в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии 23 декабря. Также россиянин Александр Хорошилов занял 16-е место в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере 15 декабря.

Трихичеву 27 лет, единственный раз на подиум на этапах Кубка мира он попал в комбинации, когда 12 января 2018 года занял второе место на этапе в швейцарском Венгене.

Следующий старт Кубка мира пройдет в Загребе 5 января, спортсмены будут соревноваться в слаломе.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
Норвежский футболист Холанд подписал контракт с дортмундской "Боруссией"
Сумма трансфера не сообщается, но по данным портала Transfermarkt она составила €20 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС