Норвежский футболист Холанд подписал контракт с дортмундской "Боруссией"

ТАСС, 29 декабря. Норвежский форвард Эрлинг Холанд перешел из австрийского футбольного клуба "Зальцбург" в немецкую "Боруссию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

Соглашение 19-летнего игрока с дортмундским клубом рассчитано до лета 2024 года, сумма трансфера не сообщается, но по данным портала Transfermarkt она составила €20 млн. Ранее британские СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны английского "Манчестер Юнайтед".

Холанд выступал за "Зальцбург" с 1 января 2019 года, за это время он провел в составе клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он провел шесть игр, записав в актив восемь голов и одну голевую передачу. Он является чемпионом Австрии и обладателем Кубка страны. За национальную сборную Норвегии Холанд провел два матча.

"Боруссия" с 30 очками в 17 матчах идет четвертой в таблице чемпионата Германии и отстает от лидирующего "Лейпцига на семь баллов. В следующем матче чемпионата страны 18 января команда встретится на выезде с "Аугсбургом". На групповом этапе Лиги чемпионов "Боруссия" заняла второе место группы F и сыграет в 1/8 финала с французским ПСЖ.