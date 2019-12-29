"Челси" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 29 декабря. "Челси" со счетом 2:1 победил в гостях "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 13-й минуте счет открыл форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. В составе "Челси" голы забили Жоржиньо (83) и Тэмми Абрахам (87).

Эта встреча стала второй для "Арсенала" под руководством 37-летнего испанца Микеля Артеты, который до этого выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год, а после завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити". В первом матче Артеты клуб сыграл в гостях вничью с "Борнмутом" (1:1). Ранее команду тренировал другой бывший игрок "Арсенала" Фредрик Юнгберг, временно исполнявший обязанности главного тренера.

"Арсенал" не может победить в четырех последних матчах чемпионата Англии (две ничьи, два поражения). "Арсенал" первый раз потерпел поражение в матче с "Челси", ведя в счете к перерыву. В предыдущих 15 матчах "Арсенал" не проигрывал (12 побед, три ничьи). "Арсенал" пропускает минимум два мяча в последних пяти встречах во всех турнирах, что является их худшим результатом с 1965 года. "Арсенал" проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах впервые с декабря 1959 года. В декабре "Арсенал" также потерпел домашние поражения от "Манчестер Сити" (0:3) и "Брайтона" (1:2) в чемпионате Англии, в ноябре - от немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги Европы.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет четвертым, в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 35 очков в 20 матчах. "Арсенал" занимает 12-е место с 24 очками после 20 туров. В следующем матче "Челси" сыграет 1 января на выезде с "Брайтоном", "Арсенал" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".