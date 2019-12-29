{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Челси" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 29 декабря. "Челси" со счетом 2:1 победил в гостях "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 13-й минуте счет открыл форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. В составе "Челси" голы забили Жоржиньо (83) и Тэмми Абрахам (87).

Эта встреча стала второй для "Арсенала" под руководством 37-летнего испанца Микеля Артеты, который до этого выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год, а после завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити". В первом матче Артеты клуб сыграл в гостях вничью с "Борнмутом" (1:1). Ранее команду тренировал другой бывший игрок "Арсенала" Фредрик Юнгберг, временно исполнявший обязанности главного тренера.

"Арсенал" не может победить в четырех последних матчах чемпионата Англии (две ничьи, два поражения). "Арсенал" первый раз потерпел поражение в матче с "Челси", ведя в счете к перерыву. В предыдущих 15 матчах "Арсенал" не проигрывал (12 побед, три ничьи). "Арсенал" пропускает минимум два мяча в последних пяти встречах во всех турнирах, что является их худшим результатом с 1965 года. "Арсенал" проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах впервые с декабря 1959 года. В декабре "Арсенал" также потерпел домашние поражения от "Манчестер Сити" (0:3) и "Брайтона" (1:2) в чемпионате Англии, в ноябре - от немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги Европы.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет четвертым, в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 35 очков в 20 матчах. "Арсенал" занимает 12-е место с 24 очками после 20 туров. В следующем матче "Челси" сыграет 1 января на выезде с "Брайтоном", "Арсенал" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".

Реклама на ТАСС
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
Российская шахматистка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу
Турнир завершится в понедельник
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС