"Спартак" в овертайме проиграл "Сочи" в матче КХЛ

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. "Сочи" со счетом 1:0 победил в овертайме московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного периода шайбу забросил Сергей Шмелев. Голкипер "Сочи" Илья Проскуряков впервые за девять матчей в сезоне отстоял "на ноль", 32-летний вратарь отразил 20 бросков.

В предыдущем матче между командами, который прошел 20 декабря, москвичи также победили в овертайме со счетом 5:4. В сентябре "Сочи" победил в гостях красно-белых со счетом 1:0.

"Сочи" набрал 41 очко в 43 матчах и занимает девятую строчку таблицы Западной конференции. У "Спартака" прервалась серия из пяти побед, клуб идет пятым, подопечные Олега Знарка набрали 54 очка в 42 встречах.

В следующем матче "Сочи" 4 января дома встретится с лидером конференции ЦСКА. "Спартак" днем ранее примет подольский "Витязь".