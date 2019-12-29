Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 29 декабря. Финские хоккеисты обыграли казахстанцев со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф и сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Матч прошел в чешском Тршинеце.

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Патрик Пуйстола (7-я и 48-я минуты), Кристиан Танус (15), Матиас Маччелли (21), Аату Рятю (33), Микко Кокконен (54), Ким Ноусиайнен (58). У казахстанцев отличился Андрей Буяльский (11). Пуйстола набрал три очка в матче (два гола + одна передача) и возглавил список бомбардиров турнира. имея в активе 7 очков (4+3) после трех матчей.

Действующие чемпионы мира финны и казахстанцы играют в группе А вместе с командами Швеции, Швейцарии и Словакии. Сборная Финляндии возглавила группу, набрав 7 очков в три матчах, вторыми идут шведы (5 очков, два матча), у команд Швейцарии и Словакии по 3 очка и две проведенных встречи, команда Казахстана за три матча не набрала ни одного очка. Команда Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф, так как в случае победы в заключительной встрече группового этапа над сборной Швеции казахстанцы наберут 3 очка, но не смогут обойти ни сборную Швейцарии, ни команду Словакии из-за поражений в очных встречах.

Таким образом, сборные Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии обеспечили себе выход в плей-офф, куда выходят по четыре команды из каждой группы (четвертьфиналы пройдут 2 января). Команда Казахстана сыграет с худшей сборной группы В в серии до двух побед (2, 4 и 5 января) за право выступать в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира 2021 года. Место проигравшей команды на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А.

В группе В выступают команды России, США, Чехии, Германии и Канады, все сборные провели по два матча и набрали по три очка. Российская команда лидирует в группе, опережая соперников по дополнительным показателям, в субботу россияне разгромили канадцев со счетом 6:0, одержав самую крупную победу над соперником в истории противостояния на молодежных чемпионатах мира, в четверг сборная России уступила команде Чехии со счетом (3:4). Позднее в воскресенье россияне сыграют с командой США в чешской Остраве, начало матча в 21:00 мск.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.