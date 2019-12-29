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КХЛ

СКА впервые с 2012 года проиграл "Северстали" в КХЛ

Череповецкий клуб победил в овертайме со счетом 3:2

ТАСС, 29 декабря. Череповецкая "Северсталь" в овертайме обыграла дома петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы на счету Андрея Алексеева (3-я минута), Владислава Кодолы (38) и Игоря Гераськина (65). У СКА отличились Артем Зуб (18) и Андрей Кузьменко (29).

Защитник СКА Зуб забросил 11-ю шайбу и стал лучшим снайпером клуба в текущем сезоне, сравнявшись с нападающим Йори Лехтерей. "Северсталь" не могла победить СКА на протяжении 26 матчей кряду, до этого череповецкий клуб победил армейцев 18 ноября 2012 года (4:3, по буллитам).

"Северсталь" набрала 37 очков в 43 матчах и занимает 10-е место таблицы Западной конференции, СКА прервал трехматчевую серию побед и с 61 очком в 43 играх идет вторым.

В следующем матче "Северсталь" примет 3 января минское "Динамо", СКА в тот же день сыграет в гостях с хельсинским "Йокеритом".

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