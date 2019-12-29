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Футбол в Англии

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном" в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах национального первенства до 50 встреч

ТАСС, 29 декабря. Футболисты "Ливерпуля" со счетом 1:0 победили на своем поле "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол забил на 42-й минуте Садио Мане. Эпизод с забитым мячом арбитры долго просматривали с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) на предмет игры рукой Адама Лалланы, отдавшего голевой пас на Мане. В концовке первого тайма Педру Нету поразил ворота "Ливерпуля", но после видеоповтора гол был отменен из-за офсайда.

Для подопечных Юргена Клоппа, которые провели этот матч с золотыми нашивками победителей клубного чемпионата мира, эта победа в чемпионате стала десятой кряду. Всего "Ливерпуль" выиграл в 18 встречах и в одной сыграл вничью. Последний раз "Вулверхэмптон" побеждал "Ливерпуль" в чемпионате Англии девять лет назад - 29 декабря 2010 года "Вулверхэмптон" одержал верх на выезде со счетом 1:0.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сыграл 308-й матч в чемпионатах Англии с 2010 года, что является высшим достижением в этом десятилетии. Кроме того, "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата Англии до 50 матчей (40 побед, 10 ничьих).

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной чемпионата Англии, набрав в 19 матчах 55 очков, отрыв от идущего вторым "Лестера" составляет 13 баллов. "Вулверхэмптон" опустился на восьмое место, в активе команды после 20 туров 30 очков.

В следующем матче "Ливерпуль" 2 января примет "Шеффилд Юнайтед", "Вулверхэмптон" днем ранее сыграет на выезде с "Уотфордом".

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