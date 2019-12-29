Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры футбольного арбитра

ТАСС, 29 декабря. Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

"Я хотел бы поблагодарить федерацию, ее руководителей, моих коллег, которые помогали мне в этот период, потому что без них я бы не преуспел в том, что делаю. Я провел двадцать лет на высшем уровне в венгерской лиге, а также на международном уровне, достиг всего, о чем мог мечтать. Я решил начать новую эру в своей жизни. Я не хочу отойти от футбола полностью, поэтому я начал изучать спортивный менеджмент, надеюсь, что смогу добиться успеха и в этой области", - сообщил Кашшаи.

Кашшаи 44 года, первый матч высшего дивизиона чемпионата Венгрии он рассудил в марте 1999 года, являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года. Кашшаи был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи является самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов (35 лет), в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В текущем сезоне Лиги чемпионов он рассудил встречу "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия) (2:0), в 2010 году - игру 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" (Испания) - ЦСКА (Россия) (1:2).