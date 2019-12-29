ХК "Салават Юлаев" проиграл "Оцеларжи" и не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера

ТАСС, 30 декабря. Российский "Салават Юлаев" из Уфы со счетом 2:3 уступил чешскому "Оцеларжи" в стыковом матче за выход в полуфинал Кубка Шпенглера по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

В составе чешской команды отличились Иржи Полански (5-я минута), Матей Странски (21) и Ростислав Мартынек (51). У "Салавата Юлаева" шайбы забросили Алексей Кручинин (32) и Данил Башкиров (36).

На групповом этапе "Салават Юлаев" не сумел набрать очков, проиграв швейцарской команде "Амбри-Пиотта" (1:4) и финскому ТПС (3:4), и стал третьим в группе Биби Торриани. Победителем группы стала "Амбри-Пиотта" (6), второе место занял финский ТПС (3). В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини первое место заняла команда Канады (6), второе - "Оцеларжи" (3), третье - "Давос" (0).

Лучшие команды каждой из групп, которыми стали "Амбри-Пиотта" и сборная Канады, напрямую вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, остальные участники турнира должны были сыграть стыковые матчи. Ранее ТПС победил "Давос" (3:1) и сыграет 30 декабря в полуфинале со сборной Канады (начало матча - 17:10 мск), "Оцеларжи" в тот же день встретится с "Амбри-Пиотта" (22:15). "Салават Юлаев" завершил выступление на турнире.

"Салават Юлаев" является двукратным серебряным призером Кубка Шпенглера (2007, 2014).

Турнир завершится 31 декабря.