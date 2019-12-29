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Сборные по хоккею

Российские хоккеистки сыграют со шведками в 1/4 финала ЧМ среди игроков не старше 18 лет

Четвертьфиналы пройдут 30 декабря

ТАСС, 30 декабря. Женская сборная Чехии победила команду Словакии со счетом 5:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Турнир проходит в Словакии.

В составе победительниц шайбы забросили Кристина Калтункова (9-я минута), Тереза Мазанцова (26), Хана Хаасова (40), Даниэла Пейсова (51) и Габриэла Грубанова (60). В составе команды Словакии отличилась Романа Халускова (55).

По итогам трех туров сборная Чехии возглавила группу В с семью очками, второй стала команда Швеции (6), обе сборные сыграют в четвертьфинале турнира. Сборные Швейцарии (3) и Словакии (2), ставшие третьими и четвертыми соответственно, сыграют серию до двух побед, и выявят, кто останется в высшем дивизионе.

Сборные Канады и США, занявшие первые два места в группе А, попали напрямую в полуфинал турнира. Россиянки, ставшие третьими в группе А, сыграют в четвертьфинале со сборной Швеции. Замкнувшая таблицу первого квартета сборная Финляндии встретится с командой Чехии. Четвертьфиналы пройдут 30 декабря.

На чемпионате мира выступают восемь сборных, которые разделены на две группы. Две лучшие сборные из группы А начинают плей-офф со стадии полуфинала, команды, занявшие третье и четвертое места в группе А, а также первую и вторую строчку в группе В, играют четвертьфинальные матчи. Третья и четвертая команды группы В сыграют серию матчей до двух побед, проигравшая сборная вылетает в низший дивизион. Чемпионат мира завершится 2 января.

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