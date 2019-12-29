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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хованов: два удаления хоккеистов сборной России в матче с американцами были сомнительными

Форвард российской команды отметил хорошую игру вратаря соперника

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Два удаления в составе сборной России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США были сомнительными. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Александр Хованов.

В воскресенье сборная России уступила команде США со счетом 1:3. Российские хоккеисты семь раз по ходу встречи оставались в меньшинстве.

"У нас были моменты, но где-то делали лишние передачи. Надеемся, что реализация придет к нам в следующей игре. Американцы нас ни в чем не превосходили, но забросили две шайбы, вторая вообще непонятно, как залетела", - отметил Хованов.

"Мы продолжали хорошо играть и в третьем периоде наращивали темп, но у них вратарь хорошо сыграл. Пара удалений было сомнительных, но есть, как есть, я не буду оценивать судейство. Нам надо было просто играть в свою игру", - добавил хоккеист.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. "У нас есть уверенность в том, что будет хорошо, в игре со сборной Германии не будет никакой недооценки, мы должны выйти на эту игру, как на последнюю, и биться, как в матче с канадцами", - заключил Хованов.

Сборная России после трех игр набрала три очка. Победа над немцами гарантирует россиянам выход в четвертьфинал турнира.

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