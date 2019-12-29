Брагин: хоккеистам молодежной сборной России не хватило эмоций в матче с американцами

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Игрокам молодежной сборной России по хоккею не хватило сил и эмоций в матче группового этапа чемпионата мира с командой США. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

В субботу сборная России победила команду Канады со счетом 6:0. Американцы в тот день встречу не проводили. В воскресенье россияне уступили команде США со счетом 1:3.

"Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда, - сказал Брагин. - Игра шла до гола, к сожалению, они забили. Американцы уделили большое внимание обороне и не давали нам шансов в контратаках, обычно они делают больший акцент на атаку, но сегодня выбрали такую тактику, чтобы обезопасить свои ворота".

Сборная России по ходу турнира ни разу не реализовала численное преимущество. "Над большинством работаем, в завершении, в последнем пасе и броске есть проблемы, где-то хладнокровия не хватает", - пояснил Брагин.

Ворота сборной России во втором матче подряд защищал Амир Мифтахов. "Не считаю это ошибкой", - подчеркнул главный тренер сборной России.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. "О сборной Германии еще до чемпионата была информация, что это хорошая и перспективная команда. Здесь каждая игра решающая", - заключил Брагин.