Тренер сборной США отметил, что команда была готова к стилю игры российских хоккеистов

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной США были готовы к стилю игры российских хоккеистов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер американской сборной Скотт Санделин.

В воскресенье сборная России проиграла команде США со счетом 1:3.

"Мы ожидали, что сборная России сыграет в этом стиле, нужно вообще быть готовым ко всему. Я думаю, наша команда очень хорошо подготовилась. Мы забили два важных гола с небольшим интервалом времени. Мы хорошо разобрали соперника, плюс здорово в этот раз сыграли в меньшинстве, вратарь сделал важные сейвы", - отметил Санделин.

"Это просто хороший матч. Мы играли на хороших скоростях. Что касается хитов (силовых приемов - прим. ТАСС) и стыков, то игра была эмоциональной", - добавил он.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. Американцы 30 декабря встретятся с командой Чехии.