Бывший главный тренер ФК "Манчестер Юнайтед" Мойес возглавил "Вест Хэм"

ТАСС, 30 декабря. Шотландец Дэвид Мойес назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Вест Хэм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мойес подписал контракт на 1,5 года и приступит к работе сразу после матча 21-го тура чемпионата Англии, в котором "Вест Хэм" примет "Борнмут" 1 января.

"За непродолжительный срок во главе клуба Дэвид доказал, что команда под его руководством может показать результат, и мы верим, что он вновь сможет повести команду в верном направлении, - заявил один из владельцев клуба Дэвид Салливан. - Мы рады видеть Дэвида в наших рядах, он отлично знает команду и установил хорошие отношения со всеми в клубе, что очень поможет ему на пути к нашим целям".

"Я рад вернуться, горжусь, что снова являюсь главным тренером "Вест Хэма", - сказал Мойес. - С нетерпением жду возможности начать работу, чтобы помочь клубу вернуть прежние позиции. В команде собраны отличные игроки, первоочередной целью для нас является победа в каждом матче, чтобы оторваться от зоны вылета".

Вечером в субботу "Вест Хэм" объявил об уходе чилийца Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды. В субботу "Вест Хэм" на своем поле уступил "Лестеру" со счетом 1:2. В последних пяти матчах в чемпионате Англии клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

После 19 сыгранных матчей "Вест Хэм" располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 19 очков. За последние два месяца команда провела девять матчей, в которых одержала две победы и потерпела семь поражений.

Тренерская карьера Мойеса

Мойесу 56 лет, он возглавлял "Вест Хэм" с 7 ноября 2017 года по 16 мая 2018 года. Ранее специалист работал главным тренером в английских клубах "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Сандерленд", а также испанской команде "Реал Сосьедад". Мойес возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2013 года, сменив на этом посту сэра Алекса Фергюсона, который руководил клубом с 1986 года. Мойес выиграл вместе с "Манчестер Юнайтед" Суперкубок Англии в 2013 году и был уволен 22 апреля 2014 года в связи с неудовлетворительными результатами.

Шотландец трижды признавался лучшим тренером чемпионата Англии по версии тренерской ассоциации (2003, 2005, 2009 - все во главе "Эвертона", который Мойес возглавлял с 2002 по 2013 год) и 10 раз признавался тренером месяца в чемпионате Англии (также все разы во время работы с "Эвертоном").