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НХЛ

Шайба Гусева помогла "Нью-Джерси" победить "Оттаву" в матче НХЛ

В составе проигравших отличился российский форвард Артем Анисимов
Никита Гусев AP Photo/Bill Kostroun
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Bill Kostroun

ТАСС, 30 декабря. "Оттава" проиграла "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Нико Хишир (9-я минута), российский форвард Никита Гусев (36), Майлс Вуд (39) и Джек Хьюз (61). У проигравших отличились Ник Пол (29), российский нападающий Артем Анисимов (34) и Тома Шабо (56).

Гусев забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 22 очка (7 шайб + 15 передач). Анисимов также в седьмой раз отличился по ходу нынешнего сезона, всего он набрал 8 (7+1) очков.

"Нью-Джерси" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка после 38 матчей. "Оттава" располагается строчкой выше с 37 очками в 39 играх.

В следующем матче "Нью-Джерси" 31 декабря примет "Бостон", "Оттава" в этот же день в гостях сыграет с "Питтсбургом".

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