"Коламбус" проиграл "Чикаго" в матче НХЛ. Гавриков отметился передачей

ТАСС, 30 декабря. "Коламбус" уступил "Чикаго" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Райли Нэш (7-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (19). У гостей отличились Дилан Стром (48) и Эрик Густафссон (58), победный буллит реализовал Патрик Кейн.

Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков провел на льду 23 минуты 8 секунд и отметился результативной передачей. Всего на его счету 7 очков (4 шайбы + 3 передачи) в нынешнем сезоне.

"Коламбус" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка после 39 матчей. "Чикаго" идет 12-м на Западе с 40 очками в 40 играх.

В следующем матче "Коламбус" 1 января примет "Флориду", "Чикаго" в этот же день в гостях сыграет с "Калгари".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" одержал восьмую победу подряд, обыграв дома "Виннипег" со счетом 4:1.