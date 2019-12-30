"Айлендерс" обыграли "Миннесоту" в матче НХЛ. Варламов отразил 23 броска

ТАСС, 30 декабря. "Миннесота" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (45-я минута), Мэтт Мартин (47) и Том Кунхакль (58). У проигравших отличился Райан Донато (16).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 23 броска из 24 и одержал 13-ю победу в сезоне.

"Айлендерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 37 матчей. "Миннесота" идет 10-й на Западе с 43 очками в 40 играх.

В следующем матче "Айлендерс" 31 декабря в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Миннесота" днем позднее примет "Торонто".