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НХЛ

"Флорида" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Дадонов сделал две передачи

Встреча завершилась со счетом 6:5
Евгений Дадонов AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 30 декабря. "Флорида" победила "Монреаль" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ноэл Аккьяри (5-я минута), Александр Барков (7, 24), Джонатан Юбердо (34, 35) и Майк Мэтисон (41). У проигравших отличились Томас Татар (14), Джефф Петри (22), Макс Доми (23), Йеспери Котканиеми (45) и Ши Вебер (59).

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 29 очков (14 шайб + 15 передач). Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43 и одержал 14-ю победу в сезоне.

"Флорида" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 38 матчей, "Монреаль" идет 12-м с 42 очками в 39 играх.

В следующем матче "Флорида" 1 января в гостях сыграет с "Коламбусом", "Монреаль" в этот же день на выезде встретится с "Каролиной".

В других матчах игрового дня "Тампа" дома победила "Детройт" (2:1), а "Бостон" на своем льду обыграл "Баффало" (3:2).

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