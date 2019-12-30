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НХЛ

"Даллас" одержал волевую победу над "Аризоной" в матче НХЛ. Радулов отметился голом

Встреча завершилась со счетом 4:2
Александр Радулов AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 30 декабря. "Аризона" проиграла "Далласу" со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (43-я минута), российский форвард Александр Радулов (51), Руп Хинтц (56) и Маттиас Янмарк (59). У проигравших отличились Тэйлор Холл (9) и Конор Гарланд (19).

Радулов забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 26 очков (11 шайб + 15 передач). Его партнер по команде форвард Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 33 броска из 35 и одержал девятую победу в сезоне.

"Даллас" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 48 очков после 40 матчей, "Аризона" идет шестой с 46 очками в 41 игре.

В следующем матче "Даллас" 1 января в "Зимней классике" дома сыграет с "Нэшвиллом", "Аризона" в этот же день примет "Сент-Луис".

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