Дабл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Даллас" в матче НБА

ТАСС, 30 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Далласом" со счетом 108:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 23 очка, также в его активе 9 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл - 13 очков и 13 передач. В составе "Далласа" больше всех очков набрал защитник Лука Дончич - 19.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают первое место, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений, "Даллас" с 21 победой и 11 поражениями идет пятым.

В следующем матче "Лейкерс" 2 января примут "Финикс", "Даллас" днем ранее в гостях встретится с "Оклахомой".

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