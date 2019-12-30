Власти Токио избавятся от асбестового покрытия одного из стадионов Олимпиады-2020

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Администрация Токио сообщила в понедельник, что примет экстренные меры в связи с обнаружением асбеста на конструкциях плавательного центра, который будет задействован во время летней Олимпиады 2020 года. Канцерогенный материал использован там для противопожарного покрытия на креплениях крыши сооружения, сообщило информационное агентство Kyodo.

По данным властей, этот участок плотно закрыт панелями, и люди не имеют туда доступа. Несмотря на это, асбестовое покрытие решено оттуда убрать с соблюдением всех предосторожностей.

Как сообщает Kyodo, присутствие этого материала было обнаружено еще в 2017 году во время реконструкции центра. Однако тогда асбестовое покрытие было решено оставить без изменений с учетом того, что люди не имеют возможности оказаться с ним рядом. В настоящее время использование асбеста в Японии запрещено.

Плавательный центр в Токийском районе Тацуми был открыт в 1993 году. В 2018 году он был реконструирован. После Олимпиады там предполагается организовать каток.