"Краснодар" прервал аренду футболиста Сорокина в "Рубине"

ТАСС, 30 декабря. Футбольный клуб "Краснодар" прервал аренду защитника Егора Сорокина, который в первой части сезона-2019/20 выступал за казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Переход Сорокина из "Рубина" в "Краснодар", игроком которого он был с 2014 года, был оформлен 2 сентября, однако было объявлено, что до конца текущего сезона он будет выступать за команду из Казани на правах аренды. "Краснодар" принял решение активировать опцию о включении Сорокина в свой состав. Он присоединится к команде после зимнего отпуска.

В текущем сезоне Сорокин провел за "Рубин" 15 матчей в чемпионате и Кубке России. В общей сложности на его счету 66 игр в составе казанского клуба и семь забитых мячей. 10 сентября 2018 года защитник дебютировал в сборной России, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Чехии (5:1).