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КХЛ

Шипачев, Зуб и Мельничук признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Лучшим вратарем недели стал Евгений Аликин из хабаровского "Амура"

ТАСС, 30 декабря. Игрок московского "Динамо" Вадим Шипачев признан лучшим нападающим 15-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

32-летний хоккеист одержал с командой две победы в трех гостевых матчах и набрал в этих играх 6 очков (2 шайбы + 4 голевые передачи), что стало лучшим результатом недели. Он набирал очки в каждой игре, при этом его показатель полезности составил +2. Также его гол в овертайме принес "Динамо" в пятницу гостевую победу над казахстанским "Барысом" (4:3).

Лучшим защитником был признан 24-летний Артем Зуб из петербургского СКА, также одержавший победы в двух из трех матчей недели. Защитник забросил четыре шайбы, сравнявшись с лучшим снайпером клуба в этом сезоне - Йори Лехтеря (11). Зуб не завершил ни одну встречу с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. В игре против "Барыса" (6:2) он оформил первый в карьере хет-трик, став шестым защитником в истории КХЛ, который забросил три шайбы за матч.

Лучшим вратарем недели стал Евгений Аликин из хабаровского "Амура", который выиграл во всех трех матчах недели, в одном из них - в серии буллитов, а в другом - отстоял "на ноль". Для 25-летнего россиянина этот "сухой" матч стал четвертым в 23 встречах нынешнего сезона. Аликин отразил 96,36% бросков при коэффициенте надежности 1,12.

Лучшим новичком недели признан 21-летний голкипер СКА Алексей Мельничук, на счету которого победы в двух гостевых матчах недели, одну из этих встреч он отстоял "на ноль". "Сухой" матч против новосибирской "Сибири" (2:0) стал для Мельничука четвертым в 15 играх этого сезона. В двух встречах недели россиянин отразил 97,01% бросков при коэффициенте надежности 1,01.

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