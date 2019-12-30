Хоккеист молодежной сборной Канады Велено дисквалифицирован после игры с командой России

ТАСС, 30 декабря. Нападающий сборной Канады Джо Велено получил дисквалификацию на один матч за нарушение в игре молодежного чемпионата мира по хоккею с командой России против защитника Даниила Мисюля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В субботу сборная России нанесла команде Канады разгромное поражение со сетом 6:0. Инцидент произошел на 10-й минуте второго периода: после столкновения с Мисюлем канадец дважды нанес удар головой по шлему российского игрока. Несмотря на то, что физической опасности эпизод не нес, на него распространяется статья 142-я официальных правил IIHF, нарушение которой влечет за собой дисквалификацию на один матч. Велено пропустит игру против сборной Германии 30 декабря, начало матча - 17:00 мск.

В группе B молодежного чемпионата мира лидируют американцы, набравшие шесть очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (по два матча) по три очка. В следующем матче россияне сыграют со сборной Германии, встреча пройдет 31 декабря (17:00 мск).