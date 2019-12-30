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Футбол в Англии

СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести защитника "Витесса" Кларка

По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего защитника составляет €850 тыс.

ТАСС, 30 декабря. Английский защитник голландского "Витесса" Макс Кларк в январе может перейти в "Ливерпуль". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

По информации издания, английский клуб впечатлен прогрессом Кларка в этом сезоне. В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов он сыграл в 17 матчах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В общей сложности за "Витесс" английский защитник провел 49 игр, трижды отличиашись и семь раз ассистировав партнерам. По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего футболиста составляет €850 тыс.

Кларк является воспитанником английского клуба "Халл", где он выступал как за молодежные команды, так и за основной состав. В "Витесс" защитник перешел в январе 2018 года.

"Ливерпуль" лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 55 очков после 19 матчей. В следующем туре АПЛ 2 января подопечные Юргена Клоппа примут на домашнем стадионе "Шеффилд Юнайтед".

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