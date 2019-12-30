Тренер сборной России призвал наказать шведского лыжника за мат в адрес Большунова

ТАСС, 30 декабря. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова на этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Об этом сообщает газета Expressen.

Инцидент произошел на финише четвертьфинала мужского спринта на дистанции 1,5 км в воскресенье, когда Вестберг посчитал, что в поломке палки в последнем повороте трассы виноват Большунов. Вестберг выразил свое недовольство в нецензурной форме, на что Большунов развел руками.

Позднее Вестберг извинился за инцидент. "Кто-то наехал на мою палку сзади, я решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. Я сказал это автоматически, и гордиться тут нечем. Я должен извиниться за это", - сказал Вестберг.

"Швед должен быть наказан за то, что сказал. Словесные нарушения также должны наказываться предупреждениями", - заявил Крамер. По мнению рейс-директора Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьера Миньерея, такие нарушения теоретически должны быть трактованы как неспортивное поведение, но подобных инцидентов ранее не было.

По итогам спринта победил норвежец Йоханнес Клэбо, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим француз Ришар Жув. Большунов вылетел в полуфинале. В общем зачете "Тур де Ски" после двух гонок на первое место вышел Клебо, на втором месте идет Большунов, на третьем - швед Юхан Хегстрём.

Следующие гонки "Тур де Ски" состоятся во вторник в Италии, в этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января.