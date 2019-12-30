Сборная Канады обыграла команду Германии и вышла в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 4:1 обыграла команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Остраве.

У канадцев шайбы забросили Нолан Фут (12-я минута), Лиам Фуди (33), Кален Эддисон (35) и Тай Делландреа (60), у немцев отличился Янник Валенти (59). Фут является сыном олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Адама Фута. В матче не принимали участие форварды сборной Канады Алексис Лафренье и Джо Велено; Лафренье, который является фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года, получил травму ноги в матче против сборной России (0:6), его участие в последующих играх остается под вопросом. Велено был дисквалифицирован на одну встречу за удар головой по шлему российского защитника Даниила Мисюля, из-за отсутствия Лафренье и Велено канадцы играли в 11 нападающих (в неполные четыре тройки) и семь защитников.

Россиянин Сергей Морозов был одним из главных арбитров в матче, его соотечественник Никита Шалагин - одним из ассистентов. Немцы являются дебютантами турнира, они выиграли первый дивизион прошлого чемпионата мира.

Турнирное положение

Команды Канады и Германии играют в группе В, в которой также выступают сборные России, США и Чехии. В турнирной таблице лидирует сборная Канады с 6 очками после трех матчей, опережая команду США (6) за счет победы в личной встрече, сыгравшие два матча чехи занимают третье место (3), команда России идет на четвертом месте (3), сборная Германии опустилась на пятую строчку (3). Благодаря победе над немцами сборная Канады обеспечила себе выход в плей-офф турнира, кроме того, данный результат позволил сборной США также получить досрочную путевку в четвертьфинальную стадию чемпионата мира. Позднее в понедельник состоится матч сборных США и Чехии.

В матче группы А сборная Швеции разгромила команду Казахстана со счетом 6:2. По итогам трех матчей команда Швеции возглавляет таблицу (8), сыгравшие также три встречи финны идут вторыми (7), сыгравшие по два матча швейцарцы (3) и словаки (3) на третьем и четвертом местах соответственно, последнее место после четырех матчей занимает сборная Казахстана (0). Первые четыре команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, сборная Казахстана сыграет в серии матчей до двух побед за право остаться в элитном дивизионе турнира на следующий год (матчи пройдут 2, 4 и 5 января). В группе В немцы 31 декабря сыграют со сборной России (начало - 17:00 мск), канадцы - с чехами, в группе А пройдут встречи между сборными Швеции и Словакии, Финляндии и Швейцарии.

В случае поражения от сборной Германии в основное время российская команда потеряет шансы на выход в плей-офф турнира (россияне могут сравняться только с чехами при условии их поражений в матчах со сборными Канады и США, однако сборная России уступит команде Чехии из-за поражения в очной встрече со счетом 3:4). В случае победы над немцами с любым счетом россияне выйдут в плей-офф, если россияне проиграют в овертайме или серии буллитов, то смогут рассчитывать на выход только в случае двух поражений команды Чехии в основное время. Место проигравшего по итогам противостояния до двух побед на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.