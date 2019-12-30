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Мировой футбол

СМИ: "Рома" готова выкупить футболиста Смоллинга у "Манчестер Юнайтед" за €15 млн

Сейчас защитник выступает в итальянском клубе на правах аренды

ТАСС, 30 декабря. Футбольный клуб "Рома" намерен выкупить контракт защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга по окончании его аренды в итальянской команде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Аренда Смоллинга рассчитана до конца нынешнего сезона. По информации издания, "Рома" готова предложить за футболиста €15 млн и €3 млн бонусами. Римская команда хочет подписать пятилетний контракт с английским защитником. При этом "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить за защитника не менее €20 млн.

В нынешнем сезоне Смоллинг провел 12 игр в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, он принял участие в трех играх Лиги Европы, где результативными действиями не отметился.

"Рома" находится на четвертом месте в чемпионате Италии, набрав после 17 игр 35 очков. В следующем туре римский клуб 5 января на своей арене примет "Торино".

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