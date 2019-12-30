Шайба Окулова принесла ЦСКА победу над "Локомотивом" в овертайме матча КХЛ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9218 зрителей.

Победную шайбу забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов (65-я минута), также он отличился на 15-й минуте. Кроме него, в составе армейцев отличились Максим Мамин (34) и Иржи Секач (59), у "Локомотива" шайбы забросили Николай Коваленко (40), Стефан Да Коста (49), Александр Свитов (52). ЦСКА вел со счетом 2:0 к концу второго периода, однако "Локомотив" сумел отыграть отставание и выйти вперед. За 1 минуту 26 секунд до конца третьего периода Секач сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Команды встретились во второй раз в сезоне. В первом матче армейцы дома победили "Локомотив" со счетом 5:2, встреча прошла 16 сентября.

ЦСКА упрочил лидерство в Западной конференции, набрав 63 очка в 42 матчах. "Локомотив" располагается на шестом месте, имея в активе 49 очков в 43 играх. "Локомотив" потерпел третье поражение подряд. Армейцы в следующем матче на выезде сыграют с "Сочи" 4 января, "Локомотив" примет хабаровский "Амур" 3 января.

В других встречах дня "Барыс" из Нур-Султана на своем льду победил пекинский "Куньлунь" (2:1), "Йокерит" из Хельсинки дома обыграл "Витязь" (4:1), подмосковный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Рижское "Динамо" в третий раз в сезоне обыграло одноименную команду из Минска, победив на выезде - 2:0. Рижане прервали серию из девяти поражений подряд, минчане потерпели 12-е поражение кряду (последнюю победу минское "Динамо" одержало 23 ноября, в гостях обыграв омский "Авангард").

Челябинский "Трактор" на своем льду уступил "Авангарду" (1:5), форвард омичей Денис Зернов провел первую игру в текущем сезоне, оправившись от травмы. Капитан "Авангарда" Алексей Емелин получил травму в первом периоде, он столкнулся с воротами и покинул лед при помощи врачей.