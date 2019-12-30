Сборная США в овертайме обыграла команду Чехии в матче молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Сборная США в овертайме победила команду Чехии со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.

Победную шайбу забросил Коул Колфилд (64-я минута). Также в составе американцев шайбы забросили Шейн Пинто (4), Артур Калиев (22) и Джек Друри (27). У чехов отличились капитан Либор Забрански (10, 19) и Петр Чайка (49). На 48-й минуте чехи забросили шайбу, которую судьи отменили, посчитав, что нападающий Ондржей Павел находился в площади ворот и создал помеху вратарю американской команды Спенсеру Найту в момент броска.

Данный матч стал вторым на турнире, когда команды не смогли выявить победителя в основное время, 26 декабря шведы обыграли финнов со счетом 3:2 в овертайме. Нападающий команды США Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров, в активе игрока 9 очков (9 результативных передач), в матче против команды Чехии он отметился двумя пасами. Зеграс был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года. Друри, который является племянником обладателя Кубка Стэнли и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Криса Друри, забросил свою первую шайбу на турнире. Американец узбекского происхождения Калиев набрал два очка в матче (1+1), всего в активе Калиева шесть очков на турнире (4+2).

Из-за травм матч пропустили нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Якуб Лауко, который получил травму на первой минуте стартового матча чемпионата против сборной России (4:3), нападающий Ян Шир и голкипер Лукаш Достал. Место в воротах сборной Чехии занял Лукаш Паржик, для которого этот матч стал первым на турнире. Сборная Чехии начала матч, играя в 11 нападающих (в неполные четыре тройки) и шесть защитников. На последней секунде второго периода форвард чехов Ян Еник получил травму колена в результате силового приема и не смог продолжить встречу.

Американцы лидируют в группе В, набрав 8 очков в четырех матчах. Второй идет команда Канады (6, 3), третьей - сборная Чехии (4, 3), четвертой - команда России (3, 3), пятой - сборная Германии (3, 3). Сборные США и Канады уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Во вторник пройдут заключительные матчи группы, россияне сыграют с командой Германии, чехи сыграют с командой Канады.

В матче группы А команда Швейцарии переиграла сборную Словакии со счетом 7:2, в турнирной таблице группы лидирует команда Швеции (8 очков), вторыми идут финны (7), третьими - швейцарцы (6), четвертыми - словаки (3), пятыми - казахстанцы (0), сборная Казахстана провела четыре матча, остальные команды сыграли три матча, сборная Словакии не сможет подняться выше четвертого места, команда Казахстана досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф (остальные четыре сборные вышли в плей-офф) и сыграет со слабейшей командой группы В в серии до двух побед за право сыграть в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира 2021 года (игры состоятся 2, 4 и 5 января), место проигравшего займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. В понедельник пройдут заключительные матчи группы, сборная Швеции сыграет с командой Словакии, сборная Финляндии встретится с командой Швейцарии.